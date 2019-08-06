Жители России признались, из-за чего могли бы пожертвовать карьерой

Каждый пятый россиянин готов отказаться от работы из-за дресс-кода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Почти каждый пятый россиянин (18%) готов отказаться от полностью устраивающей его работы из-за строго дресс-кода. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провела компания HeadHunter.

«Доля сомневающихся или готовых отказаться от должности из-за дресс-кода наиболее велика в сферах информационных технологий, искусстве и медиа, а также маркетинге», — приводит РИА «Новости» данные аналитиков. При этом 39% участников опроса заявили, что точно приняли бы предложение о работе, несмотря на строгий дресс-код.

Исследователи также выяснили, что у 11% опрошенных на работе есть строгий дресс-код, а еще 12% носят форму, выданную работодателем. У 14% респондентов дресс-кода нет. Больше всего (38%) опрошенных отметили, что на их работе отсутствуют строгие требования к одежде, но есть определенные правила.