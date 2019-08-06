Юлия Михалкова находится в поиске преподавателя английского языка Фото: Анна Майорова © URA.RU

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова хочет лучше изучить английский язык. Об этом звезда написала на своей странице в Instagram.

«Есть тут у меня хорошие преподаватели английского языка? Хочется усовершенствовать свои знания», — обратилась Михалкова к своим подписчикам. При этом актриса уточнила, что ищет учителя в Москве.

Ранее звезда «Уральских пельменей» проиграла спор своим коллегам-мужчинам. За это ее заставили выгладить всю их одежду для выступления.