На Ямале горел дом престарелых, в огне погибла женщина

В результате пожара погибла пенсионерка, надышавшись угарным газом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дознаватели МЧС рассматривают три вероятные причины пожара в жилом доме для пожилых людей в Салехарде, где погибла пенсионерка. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе МЧС по ЯНАО.

«Наиболее вероятными версиями пожара являются неосторожное обращение с огнем, неполадка электрооборудования и человеческий фактор. Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причины инцидента», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что погибшая женщина, возможно, готовила еду.

Пожар в жилом доме Салехарда по улице Губкина произошел ночью 6 августа. Здание было предназначено для одиноких престарелых граждан и инвалидов. Очаг возгорания находился в квартире на первом этаже. Одна женщина (1937 г. р.) погибла во время пожара. «На момент прибытия подразделения она надышалась угарным газом. Она была еще жива, когда ей вызывали скорую помощь, но скончалась в больнице», — уточнили в ведомстве.

Специалисты МЧС спасли 30 человек, а также из них троих детей. В ликвидации пожара принимало участие 17 человек и 4 единицы спецтехеники МЧС. Сотрудниками СУ СКР по ЯНАО также проводится доследственная проверка по данному факту.