Курган получит десятки миллионов на территории, состояние которых оценил министр Кобылкин

Дмитрий Кобылкин (в центре фото) лично убедился в необходимости благоустройства набережной и ЦПКиО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более 65 млн рублей будет выделено до конца года администрации Кургана на благоустройство Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) и набережной реки Тобол, которые в конце июня посетил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

«Утвердить соглашение о направлении в 2019 году иного межбюджетного трансферта… в целях проведения комплекса мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие города Кургана», — говорится в тексте документа. 52 млн рублей предназначены на капремонт и благоустройство набережной Тобола от улицы Кирова до ЦПКиО. Еще более 13 млн рублей выделят на парк.

В пресс-службе мэрии Кургана сообщили «URA.RU», что в настоящее время проходят конкурсные процедуры по определению подрядчика в ЦПКиО. Аукцион назначен на 12 августа. Ожидается, что контракт будет подписан после 22 августа. На набережную подрядчик уже определен. В соответствии с утвержденным соглашением, выделенные на благоустройство деньги необходимо освоить до конца года, в противном случае их придется вернуть.

Кобылкин в конце июня проводил в Кургане окружное совещание по нацпроекту «Экология». Во время визита в регион он посетил ЦПКиО и набережную. Министру рассказали о планах по благоустройству этих территорий и очистке реки Тобол и старицы Битевка, расположенной вокруг ЦПКиО, а также запросили поддержку федерального ведомства.

О планах по благоустройству набережной власти Зауралья заявляли еще до визита Кобылкина. Здесь должны появиться две пешеходные зоны, лавочки и беседки, а также пять арт-объектов. О планах по благоустройству ЦПКиО в начале июля заявлял врио губернатора Вадим Шумков.