Российского олигарха Фридмана вызвали на допрос в Испанию

Михаила Фридмана подозревают в намеренном банкротстве испанской компании Фото: kremlin.ru

Испанская прокуратура по делам о коррупции вызвала миллиардера Михаила Фридмана на допрос в качестве подозреваемого. Надзорное ведомство считает, что российский бизнесмен активно способствовал банкротству местной компании Zed WorldWide, акционером которой является.

«Фридман совершил действия, направленные на ухудшение финансового положения компании», — пишет испанская газета El Pais. По информации издания, бизнесмен делал это, чтобы дальнейшем приобрести Zed WorldWide значительно дешевле рынка — за 20 миллионов евро. Прокурор Хосе Гринда направил запрос о вызове Фридмана в Центральный следственный суд №6.

Фридман занимает седьмое место в списке богатейших людей России по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в 15 миллиардов долларов. В марте, как напоминает «Национальная служба новостей», журнал признал Фридмана самым богатым жителем Лондона. Также миллиардер входит в десятку богатейших людей Великобритании, уточняет RT.