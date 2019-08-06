Зауральцу, покусавшему полицейских, грозит тюрьма

Пьяный зауралец при задержании кусал полицейских и угрожал порезать себя (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителю города Макушино Курганской области, дважды покусавшего задержавших его полицейских, предъявлено обвинение. Об этом «URA.RU» сообщили в следственном управлении СК России по региону. Мужчине грозит наказание вплоть до тюремного заключения.

Об инциденте, произошедшем в середине мая, ранее рассказывало «URA.RU». Пьяного зауральца полиция задержала на одной из улиц Макушино. Мужчина потребовал его отпустить, угрожая порезать себя бритвенным лезвием, а затем укусил одного из стражей порядка. Когда дебошира доставили в больницу для медицинского освидетельствования, он набросился с кулаками на полицейских, а затем снова укусил одного из них. Следствие считает, что это было сделано «из мести за правомерную деятельность». Также мужчина нецензурно выражался в адрес сотрудников полиции.

«В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено. В скором времени дело по существу рассмотрит суд», — заявили в следственном органе. Зауральца обвиняют в двух преступлениях по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и преступления по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Эти статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы и до одного года исправительных работ соответственно. На время следствия мужчина был заключен под стражу.