В Зауралье арестовали мужчину, покусавшего полицейских

Пьяный дебошир не хотел, чтобы его привлекали к ответственности, и дважды кусал полицейских Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителю города Макушино Курганской области предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудников полиции и их оскорблении. Решением суда 36-летний мужчина заключен под стражу на время следствия, сообщили «URA.RU» в следственном управлении СК России по региону.

Инцидент произошел 17 мая. Полицейские остановили на улице пьяного мужчину. «Обвиняемый достал бритвенное лезвие и, угрожая сотрудникам полиции причинением себе смертельных травм, потребовал отпустить его… после чего укусил одного из сотрудников полиции», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Дебошира доставили в районную больницу для медицинского освидетельствования, где он снова укусил одного из полицейских, пытаясь при этом ударить стражей порядка. Мужчина также высказывал в их адрес нецензурные выражения в присутствии пациентов и медиков. Зауральцу предъявлено обвинение в двух преступлениях по ч.1 ст. 318 УК РФ (насилие в отношении представителя власти), а также в преступлении, предусмотренном ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Ранее «URA.RU» сообщало, что жительнице Альменевского района дали один год и один месяц лишения свободы условно за оскорбление участкового и применение в отношении него насилия, не опасного для жизни или здоровья. Жительницу Куртамыша отправили в колонию на один год и один месяц за погром, который она устроила в местном отделе полиции. Пьяная дебоширка опрокинула на участкового письменный стол, за которым он работал.