Спецпредставитель США по Украине попросил о встрече с Сурковым

Курт Волкер намерен пообщаться с Владиславом Сурковым до конца августа Фото: сайт посольства США в Украине / ua.usembassy.gov

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер вновь хочет встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым. Соответствующий запрос американский дипломат уже направил в Кремль.

«Волкер направил официальный запрос о встрече с Сурковым российской стороне. Он просит о встрече в конце августа в Москве. Я пока не знаю о реакции Владислава Суркова на это предложение, консультации еще продолжаются», — цитирует ТАСС политолога Алексея Чеснакова, который является давним соратником Суркова.

Уточняется, что встреча американского дипломата с помощником Владимира Путина может состояться в конце августа. В последнее время Курт Волкер активно проводил встречи и консультации с различными украинскими политиками, пытаясь понять позицию властей страны. Эксперты полагают, что он пытался понять, какую линию поведения изберет украинский лидер Владимир Зеленский в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.

Всего с августа 2017 года прошло четыре встречи помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США Курта Волкера.

Ранее Курт Волкер публично призвал Россию повлиять на самопровозглашенные Донбасскую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) и разоружить ополченцев. Он полагает РФ должна способствовать «выводу вооружения» с линии соприкосновения в районе Станицы Луганской.