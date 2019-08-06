Поклонская ответила генсеку НАТО на слова о присоединении Крыма

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала проявлением «комплекса неполноценности» слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о присоединении Крыма. Соответствующее заявление народная избранница опубликовала в своем аккаунте в Instagram.
«Удивительно слышать признание в том, что именно борьба за глобальное превосходство явились причиной крымского референдума. Упорное непризнание очевидных вещей — это комплекс неполноценности перед великой державой Россией?» — полагает парламентарий. Также Поклонская уличила главу НАТО в бездушии и безразличии к проблемам населения Крыма, которое, по ее мнению, в 2014 году искренне хотело войти в состав РФ.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Крыма к РФ стало следствием усиления конкуренции между великими державами. «Мы видим глобальные последствия от Крыма, незаконной аннексии Крыма, до КНДР, от Сирии до Южно-Китайского моря», — отмечал Столтенберг. Столтенберг считает, что РФ стала напористой в своей политике и смогла вернуть полуостров в свой состав.
Референдум о вхождении Крыма в состав РФ был проведен в марте 2014 года. По официальным данным, тогда почти 97% жителей полуострова проголосовали за то, чтобы он стал частью России. Ни Украина, ни страны Запада не признают итоги голосования, однако Москва уже неоднократно повторяла, что референдум проводился согласно всем нормам международного права.