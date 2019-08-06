Челябинский экс-мэр готовится покинуть колонию строгого режима

Вячеслав Истомин отбыл две трети от назначенного срока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-мэр Копейска, города-спутника Челябинска, Вячеслав Истомин, отбывающий срок за получение взяток, собирается выйти на свободу досрочно. Соответствующие документы от него поступили в Копейский городской суд.

Согласно базе данных суда, заседание состоится 30 августа. Предмет ходатайства: «Об условно-досрочном освобождении от лишения свободы (ч.1 ст. 79 УК РФ, п. 4 ст. 397 УПК РФ)». В пресс-службе ГУ ФСИН по региону пообещали прокомментировать ходатайство Истомина по УДО позднее.

Дело находится в производстве судьи Людмилы Габриелян. Две трети от назначенного срока, 4,5 года строгого режима, экс-чиновник отбыл 25 июля, это дало ему возможность рассчитывать на УДО.

Истомин, занимавший пост мэра Копейска, был задержан 25 июля 2016 года. Он обвинялся в получении взяток на сумму в 2 млн рублей, часть из которых была в виде оплаты банкетов мэрии. Уже находясь в СИЗО, он подал заявление об отставке, свою вину признал полностью. Суд также назначил ему 5 млн рублей штрафа, который гасят за счет продажи его имущества.

Сначала Истомин отбывал наказание в исправительной колонии №2 в Металлургическом районе Челябинска, затем его перевели в ИК-6 в Копейске. На посту мэра Копейска он проработал пять лет, ранее был главой Ленинского района Челябинска.