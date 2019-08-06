В полиции «тюменской матрешки» ждут массовых увольнений

Силовики активно обсуждают указ о повышении предельных сроков пребывания на службе Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Полицейские «тюменской матрешки» опасаются увеличения срока выслуги с 20 до 25 лет и готовятся к увольнениям. Об этом «URA.RU» заявили несколько источников в силовых ведомствах. Причиной стал указ о повышении предельных сроков пребывания на службе, за которым может последовать закон об изменении правил выхода на пенсию.

«Уверен, изменения в закон о пенсионной реформе полицейских внесут. Ко мне обращается много сотрудников полиции по этому поводу, отток кадров к концу года только увеличится. Люди уже думают об увольнении до конца года, а у нас август», — заявил уполномоченный по охране труда московского профсоюза полиции в Югре Сергей Иванов. По данным пресс-службы УМВД по ХМАО, недокомплект в окружной полиции составляет около 10%. «С начала года принято на работу 646 сотрудников, уволено 507», заявили в ведомстве.

Источник из Тюменской области подтвердил, что указ обсуждается. «Паники как в прошлом году не было (в конце 2018 года силовики увольнялись из-за слухов о пенсионной реформе — прим. ред). Думаю, указ был принят из-за того, что повысили предельный возраст поступления на службу — раньше он был 35 лет, сейчас — 40. Таким образом людям просто дают дослужить до пенсии необходимые 20 лет», — отметил инсайдер. Официально в штате тюменской полиции не хватает около 7% сотрудников, в пресс-службе ведомства заявляют, что число сотрудников выросло с начала года.

Получить оперативный комментарий в УМВД по ЯНАО не удалось — в ведомство направлен запрос. По данным с сайта управления, сейчас в ямальской полиции открыто более 130 вакансий.