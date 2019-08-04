Полицейских готовят к повышению пенсионного возраста

Повышение предельного возраста для старших офицеров МВД открывает перспективу для увеличения пенсионной выслуги Фото: Анна Майорова © URA.RU

Повышение предельных сроков пребывания на службе для сотрудников МВД может вылиться для полицейских в повышение пенсионного возраста. Несмотря на то, что тема пока заморожена, эксперты ожидают, что это лишь вопрос времени.

Президент Владимир Путин 2 августа подписал закон, по которому генералам МВД разрешили оставаться на службе до 65 лет (было до 60), полковникам — до 60 лет (было до 55), майорам и подполковникам — до 55 (было до 50). Для всех остальных «планка» осталась неизменной — 50 лет.

Часть россиян не понимает, почему силовики имеют право на раннюю пенсию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Предельный возраст повышают только для сотрудников в звании от майора и выше, — поясняет председатель координационного совета московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. — Остальным по-прежнему придется каждый год умолять начальников оставить их на службе». По словам собеседника, руководители наверняка посчитали: сотрудники, дослужившиеся до этих званий, не только опытные профессионалы, они более лояльны и сговорчивы.

Сейчас, чтобы получить право на пенсию при увольнении, сотруднику полиции достаточно прослужить 20 лет. Но закон, повышающий предельный возраст, открывает перспективу для увеличения выслуги, дающей право на пенсию, то есть фактически ведет к повышению пенсионного возраста для силовиков, заявил подполковник запаса МВД, директор благотворительного учреждения «Право и порядок» Олег Иванников. Он считает, что в обществе есть запрос на пенсионную реформу в полиции.

Для младшего состава МВД пока ничего не изменилось Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Сейчас у граждан существует недовольство по отношению к сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур, особенно после того, как подняли пенсионный возраст для всех остальных граждан», — пояснил эксперт свою позицию.

С тем, что повышение выслуги для права на пенсию остается актуальной проблемой, согласен председатель Центрального комитета Объединенного профсоюза сотрудников органов внутренних дел Свердловской области Михаил Павлов: «Слухи об этом [о повышении пенсионного возраста — прим. ред.] так никто и не развеял».

При этом эксперт считает, что у сотрудников полиции должен оставаться выбор — уйти на пенсию по выслуге или по предельному возрасту. «Во многих странах полицейские уходят на пенсию в 60 лет, — рассказал собеседник. — У многих в этом возрасте здоровье еще позволяет работать, и отправлять человека на пенсию в 45 лет, как было когда-то, я считаю растратой денег».

По мнению Павлова, повышение пенсионного возраста для сотрудников полиции негативно скажется на кадровом обеспечении ведомства. С ним согласен Пашкин. «Те, кто собирался служить 20 лет и кому до пенсии осталось немного, те дослужат, — уверен собеседник. — А вот те, кто только собирается устраиваться, те еще подумают, нужно ли им это».

Ранее в профильном комитете Госдумы, комментируя принятый законопроект, объяснили: новые нормы никак не связаны с изменениями общероссийского пенсионного законодательства (пенсионеры-силовики получают выплаты не из ПФР, а по линии своих ведомств). Принятый закон вплоть до 1 января 2025 года оставляет за сотрудниками МВД право выходить на пенсию на условиях, которые действовали ранее.