Галкина, Баскова и Пригожина потрясла смерть директора ЦУМа

Российских певцов, актеров и представителей индустрии моды шокировала смерть директора ЦУМа, вице-президента ювелирной компании Mercury Аллы Вербер. Звезды отечественного шоу-бизнеса поделились своими эмоциями на личных страницах в социальных сетях.
«В это невозможно поверить — не стало Аллы Вербер. До последнего надеялся, что это не так, но СМИ подтверждают. Светлая память», — написал Максим Галкин в своем Instagram. Так артист подписал совместный снимок с Вербер. «Моя дорогая и горячо любимая Алла, ну как так, только недавно были вместе и такая ужасная новость», — подписал певец Николай Басков свое опубликованное в Instagram фото с Вербер. С директором ЦУМа также попрощалась певица Ольга Орлова. «Моя мудрая и невероятная. Невыносимо больно», — призналась артистка.
Смерть Вербер также потрясла представителей индустрии моды и продюсеров. Стилист Владислав Лисовец в беседе с агентством Nation News рассказал, что Вербер была «одной из немногих, кого слава, деньги и популярность не испортили вообще». «Алла при всем этом оставалась всегда очень душевным человеком», — добавил Лисовец. А продюсер Иосиф Пригожин признался RT, что новость о смерти Вербер стала для него «шоком». «Я с ней разговаривал два дня назад», — вспомнил продюсер, добавив, что директор ЦУМа была светлым и отзывчивым человеком.
Вербер скончалась 6 августа на 62-м году жизни. По неподтвержденной информации, причиной смерти директора ЦУМа стал инфаркт.