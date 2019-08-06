Российские военные самолеты пролетели у побережья США

Российские военные самолеты Ту-142 совершили 13-часовой беспосадочный полет вдоль границ США и Канады. Об этом рассказали в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
«Два дальних противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады», — цитирует РИА «Новости» сообщение ВВО.
Самолеты находились в воздухе в сопровождении пары высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Они взлетели с аэродрома Елизово в Камчатском крае. Необходимую дозаправку противолодочных самолетов произвели непосредственно в воздухе с помощью заправщиков Ил-78. Российские самолеты не нарушили Международные правила воздушного пространства, отмечает телеканал 360.