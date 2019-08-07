06 августа 2019
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Из-за плохих дорог в курганский поселок отказались ездить автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти обещают привести дорогу в порядок в ближайшие годы (архивное фото)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Автобусное движение в поселок Теплый Стан, расположенный в черте Кургана, остановлено второй раз за год. Решение об этом принято перевозчиком из-за плохого состояния дорог, сообщил депутат Курганской городской думы Артем Исламов на своей странице во «ВКонтакте».

«Причина все та же — плохое состояние дороги, ведущей к поселку», — говорится в сообщении. Исламов считает, что такие незаконные остановки в движении автобусов прекратятся только после того, как на дороге появится полноценный асфальт. По его данным, работы пройдут в 2020—2021 годах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Депутат также сообщил, что уже встречался по данному вопросу с директором департамента развития городского хозяйства Вадимом Лютиковым. После этого принято решение в ближайшие дни провести профилирование и частичную отсыпку подъездной и центральной дорог поселка, чтобы восстановить движение автобусов. В пресс-службу городской администрации «URA.RU» направило письменный запрос.

Ранее «URA.RU» сообщало, что из-за плохого состояния дороги количество рейсов в поселок Теплый Стан, в котором расположено более 500 домов, в марте сокращалось с 22 до четырех в день. В июне в собственность муниципалитета бесплатно передали проект дороги к поселку, изготовленный на деньги местных жителей. В мэрии заявляли, что к ремонту приступят в 2021 году. На днях врио губернатора Курганской области Вадим Шумков заявлял, что работы на этой дороге могут пройти уже в следующем году.

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