06 августа 2019

Порошенко вернулся на Украину. ВИДЕО

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Официальный сайт президента Украины, порошенко петр
Петр Порошенко тайно прилетел в КиевФото: Официальный сайт президента Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в страну после того, как покинул ее вместе с семьей. Самолет экс-главы государства приземлился в Киеве в ночь с 6 на 7 августа.

«Петр Порошенко сегодня ночью вернулся из отпуска в Киев», — пишет издание «Страна.ua», журналисты которого сняли прибытие политика на Украину. По их информации, борт, следовавший из Дубая, сел в столичном аэропорту Жуляны в 2:30 по местному времени. После приземления самолета Порошенко оперативно пересадили в машину и вывезли из аэропорта.

В конце июля Порошенко покинул Украину и вылетел вместе с семьей в Турцию, напоминает «Национальная служба новостей». Перед отъездом бывший глава государства подписал отказ от охраны, которая гарантируется ему украинской конституцией пожизненно. Как уточняет Life, спустя время Порошенко заявил, что «не собирается ни от кого прятаться», потому что перестал бояться «еще в 2014 году на фронте».

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