Петр Порошенко тайно прилетел в Киев Фото: Официальный сайт президента Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в страну после того, как покинул ее вместе с семьей. Самолет экс-главы государства приземлился в Киеве в ночь с 6 на 7 августа.

«Петр Порошенко сегодня ночью вернулся из отпуска в Киев», — пишет издание «Страна.ua», журналисты которого сняли прибытие политика на Украину. По их информации, борт, следовавший из Дубая, сел в столичном аэропорту Жуляны в 2:30 по местному времени. После приземления самолета Порошенко оперативно пересадили в машину и вывезли из аэропорта.