Дизайнер Артемий Лебедев покинул Россию

Артемий Лебедев записал обращение из Европы Фото: скриншот видео, YouTube

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев уехал из России в Европу, и, возможно, навсегда. Об этом он сообщил в ролике на своем YouTube-канале.

«Мне пришлось срочно уехать в Европу», — заявил он в видеообращении, датированном 6 августа. Лебедев уточнил, что решение покинуть Москву ему «далось совсем непросто». 44-летний дизайнер предположил, что не вернется на родину. «Есть такой шанс, что я туда даже не смогу вернуться», — сказал Лебедев. «Ситуация в стране вызывает очень большую обеспокоенность», — добавил он.

Артемий Лебедев является основателем одной из крупнейших, известнейших и дорогих дизайн-студий России. Его компания была создана в 1995 году. Студия занимается разработкой сайтов, дизайном интерьеров и логотипов.