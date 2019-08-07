Эксперты выясняют, какое взрывное устройство сработало в Магнитогорске Фото: Илья Москвец © URA.RU, видео: аккаунт «Аня Гришко» в «ВКонтакте»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля в Магнитогорске утром в среду во дворе дома по улице Советской армии, 51. Специалисты выясняют, что за устройство сработало, сообщили «URA.RU» в силовых структурах.

Очевидцы рассказывают, что на месте работают взрывотехники. «Взорвали машину, был ОМОН, полиция, машина принадлежит таджику, квартал оцепили, никого не пускают», — кратко описала ситуацию в «ВКонтакте» Ксения Муштей. Как пишет местное издание «Верстов.Инфо», в этом месте проживает много представителей таджикской диаспоры.

Взрыв прогремел в Магнитогорске в 8 часов 7 августа. Неизвестное взрывное устройство сработало, когда хозяин автомобиля открыл дверь машины. В полиции просят обращаться за комментариями в следственный комитет. Пресс-секретарь регионального СКР Владимир Шишков сообщил, что у него пока нет информации.