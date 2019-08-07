Тюменский замгубернатора извинился перед жителями за строительство скандальной развязки

Замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов признал, что план развязки у Комарово не был доработан Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов извинился перед жителями поселка Комарово за проект дорожной развязки, вызвавшей протест общества. Его слова с пресс-конференции передает корреспондент «URA.RU». 2 августа губернатор Александр Моор приостановил проект.

«Я извиняюсь перед жителями Комарово, план развязки не был до конца доработан. Сейчас проект приостановлен, мы будем стараться, чтобы никто не был обделен», — пообещал Шустов. Он также заверил горожан, что развязка необходима городу, чтобы перенаправить транзитный поток транспорта. Чиновник заявил, что опасения жителей поселка, что транзитный транспорт пойдет по центральной улице Комарово не имеют перед собой оснований.

«В пятницу мы встретимся с инициативной группой жителей и постараемся развеять все их сомнения. Мы найдем приемлемое решение. Уверен, что в строительстве развязки заинтересованы и сами жители Комарово, а также жители ЖК „Апрель“, пациенты „Медицинского города“ и другие горожане», — отметил Шустов.

Как ранее сообщало «URA.RU», проект предполагает соединение Червишевского тракта (федеральная трасса на Курган) с ул. Пермякова. По мнению властей, это разгрузит тракт от пробок. Жители же Комарово опасаются, что реализация проекта превратит центральную улицу поселка — Спасскую — в оживленную магистраль. Кроме того, тюменцы возмущаются вырубкой ради развязки 1,5 тыс. деревьев — строительство вплотную прилегает к заповеднику «Тополя».