Следствие озвучило версию взрыва в Магнитогорске, в городе введен план «Перехват»

В Магнитогорск введен план «Перехват» Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Взрыв автомобиля в Магнитогорске

Основной версией покушения на жизнь уроженца Таджикистана, пострадавшего 7 августа от взрыва машины в Магнитогорске, является конфликт, связанный с его работой. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области. В городе введен план «Перехват».

«Возбуждено уголовное дело по ч.4, ст. 30, п. „е“ ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), — сообщили в пресс-службе. — ЧП произошло утром 7 августа, во дворе жилого дома. Водитель пострадал от хлопка в его машине и доставлен в больницу. Основная версия — покушение связано с его работой на рынке». Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления.

Ранее источники сообщали, что взрыв в салоне «ВАЗ-2106» во дворе дома 51 по улице Советской армии связан с конфликтом внутри таджикской диаспоры. В начале июля в кафе на Привокзальной площади в Магнитогорске произошла драка, с участием представителей диаспоры. За несколько дней до этого сгорели торговые павильоны на Центральной ярмарке.

Оперативно-розыскные службы продолжают свою работу. По данным «URA.RU» в городе введен план «Перехват», на выездах из города дежурит полиция.