В Кремле раскрыли детали разговора Зеленского и Путина

Владимир Зеленский поговорил с президентом России о ситуации на юго-востоке Украины Фото: Официальный сайт президента Украины

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским был посвящен обострению ситуации в Донбассе. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«В ходе обсуждения проблематики урегулирования на юго-востоке Украины была акцентирована важность неукоснительного соблюдения режима прекращения огня, а также разведения сил от линии разграничения», — поясняют в пресс-службе президента РФ. Также уточняется, что российским лидером была обозначена исключительная важность последовательной реализации минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) особого статуса.

До этого о разговоре с Путиным украинским СМИ рассказывал сам Владимир Зеленский. Он сообщил, что звонок российскому президенту был связан с гибелью четырех украинских военных в Донбассе 6 августа. По словам Зеленского, диалог длился довольно долго.

Зеленский 6 августа призвал лидеров России, Германии и Франции как можно скорее провести переговоры из-за возобновления огня в Донбассе. Таким образом украинский президент отреагировал на гибель четырех украинских силовиков на юго-востоке страны, отмечает «Национальная служба новостей». С начала действия 21 июля перемирия в Донбассе были убиты шесть украинских военных, в том числе четверо — 6 августа. Кроме того, были ранены девять военнослужащих. Украинская сторона считает виновными в обострении ситуации самопрозглашенные ДНР и ЛНР, однако представители республик категорически отрицают свою вину.