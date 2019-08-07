Крупнейшее российское СИЗО проверят из-за сообщений о пытках заключенных

По неподтвержденной информации, в «Крестах-2» действуют «пресс-хаты», где пытают арестантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В СИЗО «Кресты-2» в Колпино Ленинградской области начата проверка после сообщений СМИ о пытках и избиении арестантов в так называемых «пресс-хатах». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

«В настоящее время назначена проверка по факту публикации <…> информации о якобы имевших место случаях применении физической силы к подозреваемым. <…> Заявлений о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым, содержащимся в СИЗО-1, [ранее] не поступало», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщество Gulagu.net со ссылкой на источники во ФСИН опубликовало информацию о том, что в СИЗО «Кресты-2» существуют так называемые «пресс-хаты» — камеры, где пытают и насилуют заключенных. Живущие в «пресс-хатах» арестанты в обмен на улучшение жизни в СИЗО якобы заставляют других заключенных подписывать признания или отказываться от жалоб, а для отчетов о своей «работе» фиксируют издевательства на камеру.

Следственный изолятор «Кресты-2» является самым крупным в России и Европе, на его строительство было потрачено более 12 миллиардов рублей. Заключенных перевели сюда в 2017 году. Срок сдачи объекта несколько раз откладывался, что стало поводом для возбуждения нескольких уголовных дел о взятках.