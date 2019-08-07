Пермский общественник пожаловался в мэрию из-за укладки трамвайных рельсов в бетон

По мнению общественника, новая технология себя нигде не зарекомендовала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский градозащитник Денис Галицкий усомнился в надежности новых трамвайных путей в Перми. Речь, как пояснил Галицкий «URA.RU», идет о реконструкции улицы Революции, где рельсы укладывают по новой технологии.

«Рельсы заливают бетоном. Нигде такой способ укладки не применяется. В проекте указано, что это новая конструкция пути с применением резиновых накладок. Но чертеж не соответствует описанию — никаких резиновых накладок нет. Я направил запрос в администрацию Перми с предложением срочно остановить работы», — сказал общественник. Галицкий отметил, что заказчиком работ является управление «Пермблагоустройство». Оно же контролировало строительство нового фонтана на эспланаде, где в июле травмировалось несколько детей.

В управлении «Пермблагоустройство «URA.RU» пояснили, что подобная технология себя уже зарекомендовала. «Над подготовкой документации работал институт проектирования. Специалисты давали свое заключение. Проект прошел госэкпсертизу. По такой же технологии укладывались трамвайные пути в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте», — заявил в беседе с корреспондентом информагентства главный инженер МКУ Пермблагоустройство Матвей Чувашов. В компании «Орта», которая разрабатывала проект, на письменный запрос «URA.RU» обещали ответить позже.