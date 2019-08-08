Прокуратуру просят разобраться с «крестным сыном» авторитета из Магнитки

Глава НП «Профессиональное похоронное объединение» Сергей Яковенко обратился к прокурору Челябинской области Виталию Лопину с заявлением о коррупции на рынке ритуальных услуг Магнитогорска. Как он сообщил «URA.RU», в документах указываются коррупционные связи директора муниципального предприятия «Комбинат похоронно-ритуальных услуг» (КПРУ) Магнитогорска Евгения Могулевцева.
Поводом для обращения послужило уголовное дело директора муниципального казенного учреждения КПРУ Ольги Самосуевой. Она, по данным силовиков, восемь лет продвигает на рынке ООО «Евросервис» Татьяны Хаванцевой: бесплатно предоставляет землю на кладбищах для торговли, подписывает документы о приемке сомнительных работ.
Яковенко указывает, что Могулевцев после назначения на пост директора смежного МП КПРУ являлся совладельцем «Евросервиса». Во время обыска у Самосуевой нашли доверенность от ООО «Ангел-М», соучредителем которого является Оксана Могулевцева, супруга Евгения Могулевцева. Помимо связей руководителей муниципальных предприятий с аффилированными фирмами, есть и другие нарушения. Например, КПРУ передало «Евросервису» персональные данные магнитогорцев, обращавшихся за услугами. А некоторым клиентам сильно завышали цены.
Могулевцев когда-то работал смотрителем на Левобережном кладбище, которое курировал считавшийся криминальным авторитетом Валентин Хаванцев, брата которого расстрелял киллер. А дочь Татьяна Хаванцева вместе с Могулевцем фактически создали монополию на рынке похоронных услуг.