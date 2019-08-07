Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины

Владимир Зеленский призвал упростить посещение Крыма украинцами Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Подконтрольный России Крым под возвратится под юрисдикцию Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в Украину и разъединенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом… и далее в его истории будут только счастливые праздники», — цитирует «Интрфакс-Украина» Зеленского, который пообщался с соотечественниками в Анкаре.

Президент Украины добавил, что власти планируют законодательно упростить получение разрешения для беженцев из Крыма на посещение родственников, которые остались на полуострове.

Как писало ранее «URA.RU», в команде Зеленского рассказали о способе вернуть Крым в состав Украины. По мнению постпреда президента Украины в Крыму Антона Кориневича, необходимо создать международную площадку по «возвращению» полуострова, напоминает «Ридус».