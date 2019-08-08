Россиянам разрешат работать дома

Основанием для удаленной работы могут служить личные обстоятельства
Компании должны иметь возможность разрешить своим сотрудникам время от времени работать удаленно. С инициативой в Минтруда обратился «Общероссийский народный фронт».
«Фронтовики» предложили ввести в статью 16 Трудового кодекса РФ «Режим рабочего времени» понятие «временная удаленная работа», пишет газета «Известия». Основанием для удаленной работы могут служить личные обстоятельства, пробки на дорогах и так далее. Основанием для удавленной работы должно стать письменное соглашение работодателя и работника. Условия труда, по мнению ОНФ будут регулироваться статьей 312.3 ТК РФ, касающейся прав дистанционных сотрудников.
В Минтруда подтвердили наличие предложения от ОНФ и обещали рассмотреть его в установленный законом срок.