07 августа 2019

Россиянам разрешат работать дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Основанием для удаленной работы могут служить личные обстоятельстваФото: depositphotos.com

Компании должны иметь возможность разрешить своим сотрудникам время от времени работать удаленно. С инициативой в Минтруда обратился «Общероссийский народный фронт».

«Фронтовики» предложили ввести в статью 16 Трудового кодекса РФ «Режим рабочего времени» понятие «временная удаленная работа», пишет газета «Известия». Основанием для удаленной работы могут служить личные обстоятельства, пробки на дорогах и так далее. Основанием для удавленной работы должно стать письменное соглашение работодателя и работника. Условия труда, по мнению ОНФ будут регулироваться статьей 312.3 ТК РФ, касающейся прав дистанционных сотрудников.

В Минтруда подтвердили наличие предложения от ОНФ и обещали рассмотреть его в установленный законом срок.

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© Служба новостей «URA.RU»
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