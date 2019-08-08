В Совфеде ответили Эрдогану, не признающему Крым частью России

Реджеп Эрдоган заявил, что не признает «аннексию Крыма» Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Турция и ее президент Реджеп Тайип Эрдоган, отказываясь признавать Крым российским, не руководствуются реальным положением вещей. Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации от крымского региона Сергей Цеков.

«Они [турецкая сторона] не руководствуются правдой и реалиями, которые были на Украине в период госпереворота, они не обращают внимания на то, что происходило в 2014 году», — сказал Цеков РИА «Новости», напоминая о референдуме, по итогам которого полуостров вернулся в состав РФ.

Сенатор отметил, что для крымчан главное — признание со стороны России. Цеков подчеркнул, что мнение Эрдогана на полуострове учитывается, но политику Крым будет строить на основе своих «национальных интересов».

Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Турция «не признала и не признает аннексию Крыма», передает «Национальная служба новостей». Турецкий лидер отметил, что государство заинтересовано в поисках точек соприкосновения с Россией как с союзником по многим вопросам международной повестки.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. Тогда многие жители полуострова высказались за воссоединение с Россией.