При пожаре в рабочем поселке Юргамыш Курганской области в ночь на 8 августа погибли мать и две дочери. На месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета России, сообщили «URA.RU» в ведомстве.
«В ходе осмотра места происшествия после тушения пожара были обнаружены тела трех женщин, 1942, 1958 и 1964 годов рождения. По данному факту проводится доследственная проверка», — рассказали в следственном управлении СК России по региону. По предварительным данным, все три женщины отравились продуктами горения, а пожар мог произойти из-за неправильной эксплуатации электроплитки.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в конце января в Юргамышском районе произошло сразу два пожара, в которых погибли шестеро детей и один взрослый. Поле этого глава района Игорь Касатов написал заявление об отставке. По одному из пожаров следствие завершено. Перед судом предстанет мать, потерявшая в огне троих детей. Ее обвинили в нарушении требований пожарной безопасности и оставление людей в опасности.