На Урале застройщик, обманувший дольщиков на 100 млн, отправился в тюрьму

Николай Спешилов был взят под стражу в зале суда Фото: прокуратура Свердловской области

В Красногорском районном суде города Каменска-Уральского вынес приговор застройщику Николаю Спешилову — директору ООО «Специализированное ремонтно-строительное управление №2». Об этом «URA.RU» сообщили в прокуратуре Свердловской области. За обман и присвоение денег дольщиков строитель получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

«Получив разрешение на строительство двух многоквартирных жилых домов на территории г. Каменска-Уральского, Спешилов с октября 2014 года по январь 2017 года создавал видимость их строительства, — рассказала агентству помощник прокурора Свердловской области Ирина Мануйлова. — Он активно привлекал денежные средства граждан, не намереваясь исполнять перед ними обязательств по предоставлению квартир в их собственность».

Следствие установило, что строитель просто переводил полученные от дольщиков деньги на счету фирм-однодневок. Дома, которые он обещал сдать еще в 4 квартале 2016 и в 2017 году, до сих пор строят недостроенные.

«Своими преступными действиями Спешилов причинил 62 потерпевшим ущерб на общую сумму свыше 97,9 млн. рублей», — сообщили в прокуратуре. Приговоренный к лишению свободы, застройщик был взят под стражу прямо в зале суда. Однако приговор пока не вступил в законную силу — не исключено, что осужденный будет его обжаловать.