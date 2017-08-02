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02 августа 2017
01 августа 2017
Главные новости Свердловской области
17:26  02 августа 2017 0

Администрация Каменска-Уральского готова увеличить число обманутых дольщиков

Обманутые дольщики Челябинск, пикет, дольщики академ
Застройщик не может продолжать работу из-за ареста, наложенного по инициативе властей городаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Неприятная ситуация разворачивается в Каменске-Уральском: тут могут появиться новые обманутые дольщики. Все дело в падении рынка недвижимости в 2015 году и позиции городской администрации, — уверен застройщик. Он пытается выйти из сложившейся ситуации и закончить объекты. Мы действуем в интересах всех горожан, — парируют власти и говорят, что также не заинтересованы в появлении в городе обманутых покупателей квартир. Но по заявлению муниципального комитета по имуществу судебные приставы арестовали все квартиры дольщиков и земельные участки, на которых работает застройщик.

ООО «СРСУ-2», которое возводит ряд объектов в Каменске-Уральском, попало в очень неприятную ситуацию: из-за наложенного ареста оно не может продолжать работу, а в сложном положении остаются несколько десятков дольщиков.

СРСУ-2 получила в аренду участок земли в апреле 2014 года, в ноябре начала строительство. Но в 2015 году на рынке случился масштабный спад. Несколько месяцев компания пыталась выйти из непростой ситуации, но достроила дом на улице Парковой. Однако успела задолжать арендную плату за землю, и комитет по имуществу мэрии пошел в суд. «Мы должны были отдать сумму долга и плюс текущие платежи до конца 2016 года. Мы стали платить, но меньшую сумму, чем прописано в мировом», — объяснил «URA.RU» Николай Спешилов.

Поездка в Каменск-Уральский. Осмотр дорог города, чистоты улиц и т.д., администрация каменск уральский
Застройщики говорят, что власть не идет с ними на контакт
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В администрации города говорят, что такие жесткие меры — как арест площадок — не их инициатива. «Мы получили исполнительный лист и были вынуждены передать дело приставам. Мы не требовали накладывать арест на имущество или же на счета организации, но приставы работают так, как считают нужным», — заявил «URA.RU» глава города Алексей Шмыков.

Однако застройщик говорит, что, по сути, администрация города поставила предприятие перед выбором — заплатить в городской бюджет или продолжать стройки. «За инструмент взято воздействие дольщиков домов, где задолженность по аренде отсутствует», — рассказал Спешилов. — «У нас на руках имеется копия заявления Комитета по имуществу с требованием наложить арест на строящиеся дома. Ситуация у нас сложная и 

мы неоднократно предлагали разные способы решения, но администрация на наши предложения отказывала, не предлагая ничего, кроме срочного и полного погашения всего долга».

Одним из таких вариантов мог бы стать выкуп квартир у застройщика для нужд администрации города. Шмыков пояснил, почему такое решение проблемы неприемлемо: «Мы не можем покупать квартиры у застройщика напрямую, хотя жилье нам очень нужно. Есть закон о госзакупках. Да и квартиры у них без чистовой отделки, нам это не подходит». Он говорит, что, как глава города думает об интересах всех горожан, а 

недоплаченные застройщиком налоги составляют существенную часть горбюджета на благоустройство.

«СРСУ-2» работает на рынке Каменска-Уральского уже несколько лет и всегда выполняла свои обещания. Мы и сейчас намерены любыми доступными и законными способами закончить строительство, выполнить обязательства перед дольщиками», — заявил Спешилов.

Пока же более 50 дольщиков остаются в подвешенном состоянии. Они вместе с застройщиком пытаются решить сложившуюся ситуацию и требуют от администрации города снять все обременения с земельных участков и их квартир. «Мы хотим, чтобы застройщик продолжил работу и достроил наши квартиры, за которые мы отдали деньги, другой нам не нужен. Пусть администрация взыскивает долги, не привлекая нас, а то мы стали заложниками данной ситуации — подчеркнули дольщики.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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