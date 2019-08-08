Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям

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Клипарт. Сайт президента России, атамбаев алмазбек
Алмазбека Атамбаева подозревают в тяжких преступленияхФото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
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Штурм резиденции экс-президента Киргизии

Бывший президент Киргизии Атамбаев, которого подозревают в причастности к коррупции, сдался властям. Задержание экс-главы государства произошло во время повторного штурма силовиками его резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области.

«Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался властям», — передает телеканал 360 со ссылкой на представителя штаба политика. При этом представители политика пояснили, что силовики уже увезли бывшего президента с территории его резиденции.

Ранее сообщалось, что во время второго штурма 8 августа машина спецназа протаранила ворота резиденции Атамбаева. Первая попытка задержать подозреваемого в тяжких преступлениях экс-главы государства успехом не увенчалась.

Силовикам противостояли сотни сторонников бывшего президента, напоминает агентство Nation News. Всего в результате столкновений пострадали 43 человека, скончался один из спецназовцев.

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