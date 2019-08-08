Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям

Бывший президент Киргизии Атамбаев, которого подозревают в причастности к коррупции, сдался властям. Задержание экс-главы государства произошло во время повторного штурма силовиками его резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области.
«Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался властям», — передает телеканал 360 со ссылкой на представителя штаба политика. При этом представители политика пояснили, что силовики уже увезли бывшего президента с территории его резиденции.
Ранее сообщалось, что во время второго штурма 8 августа машина спецназа протаранила ворота резиденции Атамбаева. Первая попытка задержать подозреваемого в тяжких преступлениях экс-главы государства успехом не увенчалась.
Силовикам противостояли сотни сторонников бывшего президента, напоминает агентство Nation News. Всего в результате столкновений пострадали 43 человека, скончался один из спецназовцев.