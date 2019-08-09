Осужденного экс-главу района в Тюменской области обвинили еще одном преступлении

Экс-главу Ярковского района Тюменской области Евгения Щукина обвинили в поджоге дома. Об этом «URA.RU» рассказал источник, знакомый с ситуацией. При этом 21 февраля Щукин был приговорен к трем годам колонии.
«Щукина из колонии, куда он прибыл в мае, снова перевели в СИЗО под Тюменью. Сейчас идет следственная проверка заявления о поджоге в Ярково», — сообщил инсайдер. По его информации, заявление на экс-главу написал житель районного центра Владимир Матаев — сын известного в Тюмени юриста, директора компании «Аспект-М» Степана Матаева. Получить оперативный комментарий от последнего не удалось, юристу направлен запрос. По версии источника «URA.RU», дело сфабриковано: якобы Щукину мстят за профессиональную деятельность, когда он еще был главой района.
В мае агентство сообщало, что в Ярково за два дня сгорело два дома — в том числе жилье нового главы района Любови Поляковой. По подозрению в поджоге и покушении на убийство тогда были задержаны местные предприниматели Валерий и Евгений Нигматуллины. Связано ли новое обвинение против Щукина с этими эпизодами, пока неизвестно — в УМВД по Тюменской области взяли время на подготовку комментария.
Щукин был осужден по статье о превышении должностных полномочий. Поводом для возбуждения делопроизводства стало незаконное выделение земли под строительство жилого дома в поселке Винзили в 2012 году в границах санитарно-защитной зоны завода ООО «Инвест-силикат-стройсервис».