На противника Деда Хасана завели уголовное дело по президентской статье о ворах

В Подмосковье следователи МВД возбудили уголовное дело против вора в законе Ахмеда Евлоева, известного в криминальной среде как Ахмед Сутулый. 46-летнего жителя Северного Кавказа подозревают в том, что он занимал высшее положение в преступной иерархии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Его считают противником клана бывшего главного авторитета РФ Деда Хасана (Аслан Усоян).
«В ходе проведения дальнейшего комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что с 1996 года за задержанным было признано высшее положение в преступной иерархии — „вор в законе“, с криминальным прозвищем „Ахмед Сутулый“», — говорится в сообщении. Прости него инициировали уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).
В 2018 году Сутулого задержали в Красногорске Московской области за хранение героина. В отношении него возбудили уголовное дело и заключили под стражу. В ходе дальнейшего расследования оказалось, что он является вором в законе. Следователи установили, что криминальный авторитет проживал Москве, координировал группы в Подмосковье.
В начале 2019 года один из лидеров преступного мира Захарий Калашов (Шакро Молодой) перед отбытием в колонию подтвердил «воровские» полномочия Сутулого. Ранее он считался одним из возможных претендентов на звание «главного вора России».
Президент РФ Владимир Путин ужесточил наказание для криминальных авторитетов 1 апреля. Он подписал законопроект, предусматривающий наказание для «воров в законе» в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.