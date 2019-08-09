Токио включил российские Южные Курилы в префектуру Хоккайдо Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Четыре острова Южных Курил, принадлежность которых оспаривают Москва и Токио, появились на карте Японии в преддверии Олимпийских игр 2020 года. Острова отнесены к территории Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте соревнований.

Так, в префектуру японского острова Хоккайдо оказались включены Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Клик на один из этих островов перенаправляет пользователя к разделу маршрута олимпийского огня на Хоккайдо.

Эта ситуация напоминает инцидент, произошедший в июле. Тогда после G20 в Осаке Южные Курилы включили в состав Японии на карте, размещенной на официальном сайте саммита, уточняет «Национальная служба новостей».

Принадлежность Курильских островов — вопрос, который Япония и Россия решают в течение многих лет. Москва считает острова территорией РФ, ссылаясь на Акт о капитуляции на условиях Потсдамской декларации, согласно которому Токио потерял суверенитет над территориями за пределами островов Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку.

Олимпиада в Японии пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года. От участия в соревнованиях в Токио из-за допингового скандала могут отстранить российских атлетов, напоминает VSE42.Ru.