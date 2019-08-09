Челябинский губернатор утвердил структуру нового министерства

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер утвердил структуру министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов — нового ведомства, которое приступит к работе в сентябре. Постановление главы региона опубликовано на официальном правовом портале 9 августа.
«Основной задачей минпрома являются реализация единой государственной политики в сфере промышленности, новых технологий и природопользования на территории Челябинской области», — говорится в постановлении.
В минпроме будут работать 55 человек. В его составе: министр, первый замминистра, заместитель министра, три начальника управлений. В структуре предусмотрены управление природных ресурсов, управление промышленности и новых технологий, а также управление стратегического развития. В составе министерства будет действовать служба внутреннего контроля.
Работу минпрома будет курировать вице-губернатор Егор Ковальчук. В новое ведомство перейдут часть сотрудников минимущества и минэкономразвития региона. Для минпрома выделены помещения в здании областного правительства на Ленина, 57. На пост министра будет объявлен конкурс.
Текслер, анонсируя на встрече с представителями бизнес-элиты создание минпрома, заявил, что вопросы поддержки промышленности региона должны выйти на новый уровень.