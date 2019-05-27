Алексей Текслер воссоздаст минпром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области будет создано министерство промышленности. Об этом 27 мая на встрече с руководством регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей (СПП) заявил врио губернатора Алексей Текслер, передает корреспондент «URA.RU» со встречи.

«Готов рассматривать возможность оказания налоговой и инфраструктурной поддержки при условии развития новых, по-настоящему современных, экологичных производств. Для этой работы в области будет настоящий проектный офис — свое министерство промышленности, — заявил Текслер. — В одном из ключевых промышленных регионов страны мы занимаем шестое место по объему продукции обрабатывающих производств, это очевидная необходимость. То, что ей пренебрегали ранее, для меня также странно, как и для вас».

До 2015 года существовало министерство промышленности, имущества и природных ресурсов (сейчас минимущества). По решению Бориса Дубровского, руководившего регионом с 2014 года, в этом ведомстве остались только имущество и природные ресурсы, а остальные вопросы передали минэкономразвития. Между тем почти во всех регионах, в том числе в УрФО, есть курирующие промышленность структуры в виде департаментов или министерства.

Первый вице-губернатор Виктор Мамин, заступивший на свою должность после смены власти в регионе, провел аудит структуры правительства и поставил вопрос о воссоздании минпрома за счет вывода этих вопросов из миноэкономразвития. Курировать работу двух министерств будет вице-губернатор по экономике. Этот пост займет после отставки Руслана Гаттарова Иван Куцевляк.

Встреча Текслера с руководством регионального СПП проходит на Челябинском трубопрокатном заводе.