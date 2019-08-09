Французский депутат призвал решить вопрос долга времен царской России

Французы ждут действий от властей страны для возмещения долгов по облигациям Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Франции должны взыскать с России долги по облигациям царских времен. С соответствующей просьбой к французскому правительству обратился депутат Национального собрания Франсис Веркамер.

«Через 100 с лишним лет внуки и правнуки разоренных держателей [облигаций] продолжают требовать возврата вложенных денег», — приводит RT позицию Веркамера. Депутат отмечает, что те деньги, которые Россия выплатила потерпевшим, не соответствовали реальным суммам.

РФ и Франция в 1997 году заключили договор, согласно которому Россия согласилась выплатить 400 млн долларов. В связи с тем, что этих средств оказалось недостаточно для погашения долга, потерпевшие намерены узнать, какие меры готово принять правительство Франции, чтобы окончательно разрешить вопрос. Эксперты отмечают, что вопрос решен с юридической точки зрения и возвращаться к нему Россия не будет.