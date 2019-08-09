Чиновников хотят обязать возмещать ущерб за лесные пожары

Чиновники Министерства лесного хозяйства Красноярского края должны возместить ущерб за лесные пожары. Такое мнение высказал глава общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев в обращении к Генпрокуратуре.
«Работники ведомства, которое отвечает за красноярский лес, не потушили вовремя пожар, который впоследствии разразился до чрезвычайной ситуации и гибели миллионов гектар леса», — цитирует
От лесных пожаров пострадали Иркутская область, Красноярский край, Бурятия и Якутия. Причины пожаров называют разные. Например, в Иркутской области, по словам представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, намеренно подожгли лес, чтобы скрыть незаконные рубки.