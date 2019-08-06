Чиновники исказили данные о лесных пожарах в Сибири

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Празднование Терендеза в Церкви Святого Карапета. Екатеринбург, огонь, костер
По последним данным, огнем охвачено 2,3 миллиона гектаров леса в СибириФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Сибирь во власти лесных пожаров

Чиновники искажали данные о площади лесных пожаров в Сибири и процессе их ликвидации, чтобы скрыть незаконную вырубку деревьев. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, выступая на официальном интернет-канале «Эфир».

«Выявляли мы такие факты [искажения информации] и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами прикрывали незаконные рубки», — приводит слова Куренного телеканал 360. В Генпрокуратуре добавили, что министерство лесного хозяйства Иркутской области ненадлежащим образом охраняло леса от пожаров.

По словам Куренного, власти также не включали в акты о пожарах сведения о незаконной рубке и остатках костров. В Генпрокуратуре пообещали предпринять меры прокурорского реагирования по фактам выявленных нарушений.

Как писало «URA.RU», в конце июля из-за лесных пожаров режим ЧС был объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. По последним данным, общая площадь возгорания составляет 2,3 миллиона гектаров. По данным МЧС, наиболее сложная обстановка наблюдается в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. Накануне иркутские власти, комментируя претензии прокуратуры о сокрытии данных о тушении пожаров, заявили «URA.RU», что пока не получали информацию из органов.

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