Захарова указала Токио на последствия появления карты с «японскими» Курилами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на публикацию карты на сайте Олимпиады-2020, на которой Южные Курилы указаны как территория Японии. По ее словам, поступок японских властей и организаторов Игр является незаконным.
«Мы считаем, что подобные действия неправомочны. Такие действия не идут на пользу двусторонним отношениям, да мне кажется, вряд ли они идут на пользу самому Токио», — цитирует ее РИА «Новости». Какие конкретные действия в связи со случившимся будет предпринимать российская сторона, Захарова не уточнила.
Ранее на официальном сайте летних Олимпийских игр-2020, который пройдут в Токио, появилась карта, на которой российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отнесены к префектуре японского острова Хоккайдо, уточняет «Национальная служба новостей». Принадлежность этих островов Япония пытается оспорить в течение долгих лет. Недавно японские власти выразили протест в связи с визитом премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Курильские острова. В ответ на это глава федерального правительства заявил, что острова, согласно всем нормам международного права, являются российской территорией.
Южные Курилы стали частью России после Второй мировой войны. Москва, доказывая свое право на острова, ссылается на Акт о капитуляции Японии.