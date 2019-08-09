Бывшего директора Антипинского НПЗ лишили «золотого парашюта», несмотря на старания жены

Экс-главе Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко не будут выплачивать премию. Такое решение 9 августа принял Ленинский районный суд Тюмени, передает журналист «URA.RU» с места событий. Бывший топ-менеджер подал иск к предприятию и требовал выплатить «золотой парашют» — премию более 650 млн рублей.
Сам Лисовиченко в суд не явился. Его интересы представляла супруга Ксения. Она рассказала суду, что бывший глава Антипинского НПЗ сам выписал указ о своем премировании, понимая, что его скоро уволят. Также она утверждала, что во время работы на предприятии ее мужа никаких признаков банкротства завода не было. После приговора и г-жа Лисовиченко, и представители завода от комментариев отказались.
Сейчас Антипинский НПЗ находится в стадии банкротства. Долги предприятия превысили 346 млрд рублей. Сам Лисовиченко является фигурантом уголовного дела по статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Следствие предполагает, что бывший гендиректор завода причинил предприятию ущерб на 35 млн рублей.