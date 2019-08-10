Митинг в регионах провалился, а на московскую акцию людей заманивают известными реперами Фото: Владимир Андреев

В городах России проходят акции солидарности с митингом в Москве, где протестующие требуют ЦИК зарегистрировать так называемых «независимых кандидатов» в Мосгордуму. В Екатеринбурге на митинг пришли около 70 человек. В Челябинске аналогичная акция собрала чуть больше 20 активистов, которые устроили одиночные пикеты. Столько же человек собралось в курганском ЦПКиО.

Очевидцы рассказали «URA.RU», что в Кургане большую часть участников акции составляют члены местной ячейки КПРФ и активисты движения «Весна». Они принесли с собой голубые воздушные шары и плакаты, акция прошла мирно. В Нижневартовске (ХМАО) поддержать «независимых кандидатов» тоже вышли коммунисты. В разговоре с агентством они отказались уточнить количество участников акции, сославшись на закон о митингах, однако о многочисленной акции также речи не идет.

Цифры по России — еще более скромные. Так, акцию во Владивостоке поддержали всего восемь человек. Они утроили несколько одиночных пикетов на центральной площади города. В Красноярске подобную акцию поддержали, по оценкам экспертов, около десяти человек. Чуть больше собралось активистов в Омске и Иркутске. Там с требованиями «провести честные выборы» и «освободить политзаключенных» выступили около 60 и 45 человек соответственно.

В беседе с «URA.RU» член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Александр Брод объяснил такую низкую активность тем, что в регионах протест является «надуманным». «Эти митинги носят искусственный характер. Протест провалился, потому что [не допущенные на выборы в Мосгордуму] политики специально пытаются вывести людей на улицы. А те понимают, что организаторы этих митингов прикрываются ими, как живым щитом», — пояснил эксперт.

Брод добавил, что даже в столице акции собирают все меньше людей. «Неслучайно на Сахарова приглашают музыкальные группы (на акции, а столице ждут реперов Face и Оксимирона — прим. ред.). Чем-то нужно привлекать людей», — резюмировал эксперт.