Владимир Путин посетил слет байкеров «Тень Вавилона» Фото: Сайт Президента России

Президент России Владимир Путин приехал на международное байк-шоу «Тень Вавилона», организованное клубом «Ночные волки» в Крыму. Глава государства появился на мероприятии на мотоцикле «Урал» с коляской.

Путин приехал на фестиваль в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Сопровождал политиков лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдостанов, передает агентство Nation News. На «Урале» с прикрепленным российским флагом Путин подъехал прямо к сцене.

Глава страны обратился к участникам байк-шоу и отметил значимость фестиваля. «У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце русского человека», — приводит « Царьград » слова российского лидера. В благодарность байкеры подарили Путину свой традиционный головной убор — шапку с мехом и вышитой надписью «Ночные волки». Также президент получил от Залдостанова диск с фильмом «Русский реактор», который мотоциклисты сняли во время одного из предыдущих байк-шоу.

Слет байкеров «Тень Вавилона» стал 11 по счету из тех, что проводятся в Крыму. Впервые фестиваль прошел у горы Гасфорта в 2009 году.