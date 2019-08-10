Сергей Шнуров высмеял появление на акции рэпера Face Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение об акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая состоялась сегодня на проспекте Сахарова в столице. Артист высмеял появление на митинге рэпера Face и пошутил, что вместо него организаторам нужно было пригласить немецкую рок-группу Rammstein.

«Фейсом Фейс не всем по вкусу, / Мы не будем делать тайн. / Тысяч сто собрать чтоб тусу, / Нужно было звать Раммштайн», — написал Шнуров на своей странице в Instagram. Также музыкант в шутку отметил, что организаторам следовало сделать вход на акцию платным. Так, считает Шнуров, они могли бы «в прибыль выйти на протестном кураже».

Подписчики артиста в комментариях поддержали его шутку и заявили, что вместо Rammstein стоило позвать «Ленинград». «Тысяч сто собрать чтоб тусу, нужен только „Ленинград“», — поправила Шнурова segodnya_v_menu. «Чтоб прошло все „на ура“, надо было звать Шнура!» — подхватил poet_vasya_kurochkin.

Акция на проспекте Сахарова в Москве прошла в поддержку оппозиционных кандидатов, которых не допустили до выборов в городскую думу 8 сентября. Причиной отказа стали многочисленные нарушения в подписных листах кандидатов. В согласованной акции, по данным столичного МВД, поучаствовали 20 тысяч человек. Прийти на митинг москвичей звали российские артисты. Кроме Face, среди них были рэпер Оксимирон и группы «Кровосток» и IC3PEAK.