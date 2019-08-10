Шнуров написал стих о митинге в Москве. «Нужно было звать Раммштайн»

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Сергей Шнуров в ТАСС. Москва, шнуров сергей
Сергей Шнуров высмеял появление на акции рэпера FaceФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение об акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая состоялась сегодня на проспекте Сахарова в столице. Артист высмеял появление на митинге рэпера Face и пошутил, что вместо него организаторам нужно было пригласить немецкую рок-группу Rammstein.

«Фейсом Фейс не всем по вкусу, / Мы не будем делать тайн. / Тысяч сто собрать чтоб тусу, / Нужно было звать Раммштайн», — написал Шнуров на своей странице в Instagram. Также музыкант в шутку отметил, что организаторам следовало сделать вход на акцию платным. Так, считает Шнуров, они могли бы «в прибыль выйти на протестном кураже».

Подписчики артиста в комментариях поддержали его шутку и заявили, что вместо Rammstein стоило позвать «Ленинград». «Тысяч сто собрать чтоб тусу, нужен только „Ленинград“», — поправила Шнурова segodnya_v_menu. «Чтоб прошло все „на ура“, надо было звать Шнура!» — подхватил poet_vasya_kurochkin.

Акция на проспекте Сахарова в Москве прошла в поддержку оппозиционных кандидатов, которых не допустили до выборов в городскую думу 8 сентября. Причиной отказа стали многочисленные нарушения в подписных листах кандидатов. В согласованной акции, по данным столичного МВД, поучаствовали 20 тысяч человек. Прийти на митинг москвичей звали российские артисты. Кроме Face, среди них были рэпер Оксимирон и группы «Кровосток» и IC3PEAK.

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Зашатался царский трон! Бейся бит и песня лейся. Дудь, Парфёнов и Мирон, Топят за протест под Фейса. С ними на халяву тыщи. В то же время, посмотри,- На Метле, да за деньжищи, Было больше раза в три. Фейсом Фейс не всем по вкусу, Мы не будем делать тайн. Тысяч сто собрать чтоб тусу, Нужно было звать Рамштайн. Сделать платный вход на митинг, Ведь менты пришли уже. Так могли бы в прибыль выйти, На протестном кураже.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

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