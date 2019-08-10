Эксперт рассказал о перспективах оппозиционных акций в Москве

Анна Федорова указала на развлекательный характер митинга 10 августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, завершившаяся на проспекте Сахарова, носила для многих присутствующих развлекательный характер, поскольку участники пришли не на политический митинг, а на музыкальный концерт. Из-за этого в скором времени протесты в столице сойдут на нет. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» выразила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Довольно скоро все это пойдет на спад, — дала свой прогноз Федорова. — Людям постепенно надоедает протест. Конечно, мы не можем быть уверенны, что оппозиционные кандидаты не заявят еще одно мероприятие. Но в целом есть ощущение, что некий пик сегодня был пройден».

Федорова напомнила, что прийти на акцию москвичей призывали российские артисты, планировавшие выступить на проспекте Сахарова. Среди них были рэперы Оксимирон и Face, а также группы «Кровосток» и IC3PEAK. «Мероприятие правильнее назвать концертом. Мотивация собравшихся была в том, чтобы просто прийти и послушать тех, на чьи выступления они обычно ходят за деньги. Это не имеет большого отношения к политике и это совсем далеко от изначальных планов оппозиционных кандидатов», — заметила Федорова.

По последним данным МВД, в согласованной акции участвовали около 20 тысяч человек. В пресс-службе столичной полиции отмечали, что в 15:00, когда на проспект Сахарова пришло около 15 тысяч человек, наметился отток участников. Федорова связала это с тем, что собравшиеся не увидели концерта, ради которого пришли, и начали расходиться. В итоге акция завершилась без нарушений порядка.

Поводом для сегодняшней согласованной акции стал отказ столичных избиркомов регистрировать независимых кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму 8 сентября из-за ошибок в подписных листах. В ответ на это решение оппозиционеры призвали людей выходить на улицы. 20 июля состоялась согласованная акция, собравшая 12 тысяч человек. 27 июля и 3 августа прошли несанкционированные митинги, закончившиеся массовыми задержаниями.