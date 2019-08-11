Сергей Устюгов и Елена Соболева узаконили свои отношения Фото: Instagram Федерация лыжных гонок России

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам, уроженец Югры Сергей Устюгов женился на лыжнице сборной России Елене Соболевой. Свадьба состоялась 10 августа в одном из отелей Екатеринбурга. Молодоженов поздравила Федерация лыжных гонок России, опубликовав снимки с торжества в Instagram.

«10 августа 2019 года, день свадьбы у Сергея Устюгова и Елены Соболевой! Федерация лыжных гонок России сердечно поздравляет молодоженов, желает крепкого союза и долгих лет совместной жизни!», — поздравили новую семейную пару в федерации.

Фото с мероприятия опубликовала и организатор торжества, екатеринбурженка Василиса Путилина. «Организую сегодня свадьбу для потрясающей пары, чемпионов мира по лыжным гонкам @sergei86m и @_sobolysha_. До безумия счастлива стать ее частью! Ещё раз поздравляю Лену и Серёжу, Вы очень крутые, страна гордится », — написала Путилина, опубликовав трогательный снимок молодоженов.

Как ранее писало «URA.RU», Устюгов сделал предложение руки и сердца своей избраннице на свадьбе лыжника Рифата Сафиуллина. Чемпион мира встал на одно колено и протянул возлюбленной кольцо. Присутствовавшие встретили поступок Устюгова аплодисментами.

Устюгов родился в ХМАО, проживает в Екатеринбурге. Он дважды становился чемпионом мира и побеждал на турнире «Тур де Ски» в сезоне 2016/2017. Устюгов является трехкратным чемпионом мира среди молодежи, пятикратным чемпионом мира среди юниоров и заслуженным мастером спорта России.

Фото: Instagram Василиса Путилина