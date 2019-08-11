10 августа 2019

У развития рака и диабета нашли одну причину

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение челюстно-лицевой хирургии в дорожной больнице
6% населения Земли умерли от малоподвижного образа жизниФото: Анна Майорова © URA.RU

Малоподвижный образ жизни приводит к раку и диабету. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай в своем Facebook.

«25% рака груди и кишечника, 27% диабета и примерно 30% ишемической болезни сердца может быть объяснено отсутствием физической активности», — заявил Салагай. Он, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, также напомнил, что 6% смертей в мире связаны с отсутствием физических нагрузок.

По мнению замминистра, активность является неотъемлемой частью жизни человека. При этом организм нельзя перегружать, потому что это может привести к травмам. Салагай добавил, что снижению риска появления гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и депрессии помогают регулярные занятия физкультурой.

Как писало ранее «URA.RU», россияне слишком много едят, что ведет к ожирению. Также к набору лишнего веса приводит реклама нездоровой пищи, рассказали в Минздраве. За последние пять лет число россиян, страдающих ожирением, увеличилось почти вдвое, напоминает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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