Гоша Куценко спас незнакомца от смерти

Гоша Куценко спас жизнь выпившему человеку
Российский актер Гоша Куценко спас замерзающего незнакомца. История произошла в Выборге, куда артист приехал на фестиваль «Окно в Европу».
«Если бы не артист, спасенный мог бы погибнуть от сильного переохлаждения», — уточняет РЕН ТВ. Инцидент произошел вечером, когда Куценко с коллегами отправился на показ своего нового фильма.
По пути в кино Куценко заметил человека, лежащего на улице без движения. Оказалось, что мужчина был сильно пьян. Однако это не смутило Куценко. Актер помог человеку встать, после чего тот отправился домой. Издание уточняет, что температура воздуха тем вечером составляла менее десяти градусов, а ночью могла понизиться еще больше. Поэтому Куценко практически спас незнакомца от гибели.