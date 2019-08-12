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Судимый кандидат обжаловал снятие его с выборов в Челябинске

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Ежегодное послание губернатора Челябинской области Дубровского Бориса Законодательному собранию. Челябинск, кондратьев александр, барышев андрей
Кандидат из пула Андрея Барышева (на фото слева) борется за восстановление на выборахФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Бизнесмен Александр Богрянцев подал апелляцию на решение Курчатовского районного суда Челябинска, который признал законным решение территориальной избирательной комиссии (ТИК) о снятии его с выборов в совет депутатов. Об этом «URA.RU» сообщила пресс-секретарь райсуда Наталья Наумова. В пресс-службе облсуда добавили, что пока дата рассмотрения жалобы не назначена.

Курчатовский теризбирком не зарегистрировал Богрянцева кандидатом, поскольку он представил неполные данные о судимостях — за грабеж и вымогательство.

Богрянцева называют «кошельком» пула кандидатов, близких депутату Госдумы Андрею Барышеву. Последний выставил своих людей против команды вице-спикера гордумы Ильи Мительмана. Их борьба за контроль над Курчатовским райсоветом является одной из главных интриг выборов 2019 года.

Семь райсоветов столицы Южного Урала будут избраны 8 сентября. Каждый из них определит по семь депутатов, которые сформируют гордуму.

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