Судимый кандидат обжаловал снятие его с выборов в Челябинске

Бизнесмен Александр Богрянцев подал апелляцию на решение Курчатовского районного суда Челябинска, который признал законным решение территориальной избирательной комиссии (ТИК) о снятии его с выборов в совет депутатов. Об этом «URA.RU» сообщила пресс-секретарь райсуда Наталья Наумова. В пресс-службе облсуда добавили, что пока дата рассмотрения жалобы не назначена.
Курчатовский теризбирком не зарегистрировал Богрянцева кандидатом, поскольку он представил неполные данные о судимостях — за грабеж и вымогательство.
Богрянцева называют «кошельком» пула кандидатов, близких депутату Госдумы Андрею Барышеву. Последний выставил своих людей против команды вице-спикера гордумы Ильи Мительмана. Их борьба за контроль над Курчатовским райсоветом является одной из главных интриг выборов 2019 года.
Семь райсоветов столицы Южного Урала будут избраны 8 сентября. Каждый из них определит по семь депутатов, которые сформируют гордуму.