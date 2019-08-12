Материалы на двух экс-чиновников, уволенных мэром Челябинска, передадут силовикам

Контрольно-счетная палата Челябинска (КСП) завершила проверку муниципальных казенных учреждений (МКУ) «Городская среда» и «Горсад имени Пушкина», директора которых были отправлены в отставку. Об этом председатель КСП Юрий Ветриченко доложил врио мэра Наталье Котовой на аппаратном совещании 12 августа, передает корреспондент «URA.RU» из администрации города. Материалы поступят в прокуратуру.
«На этой неделе будет готов акт по „Городской среде“, фактически готов акт по „Горсаду имени Пушкина“, — заявил Ветриченко Котовой. — Оба акта отдадим вам в пятницу».
Директор МКУ «Городская среда» Сергей Шумаков был уволен в начале июля за возможное преследование личных интересов на посту руководителя. Директора «Горсада Пушкина» Ольгу Попову отправили в отставку за срыв контрактов по ремонту подземных переходов. После увольнений руководителей Котова дала поручение провести проверку обоих МКУ. Итоги аудита, по итогам которых могут быть возбуждены уголовные дела передадут в правоохранительные органы.
Ветриченко также сообщил, что весь состав палаты будет задействован в проверке мэрии, которую начинает КСП области по поручению врио губернатора Алексея Текслера. На сегодняшнем совещании аудитор областной палаты Михаил Румянцев заявил, что будет проверяться период работы мэрии за весь 2018 год и первое полугодие 2019 года.
В составе бригады 47 сотрудников региональной КСП. Аудит продлится до 6 сентября. Вместе с ревизорами мэрию проверяют силовики.